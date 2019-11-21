ПОРЄБРІК: Путін заявив, що зелена енергетика небезпечна

Президент Росії Володимир Путін вважає, що зелена енергети може бути небезпечною для людства.

Він вважає ідеї щодо розвитку безвуглеводородної енергетики небезпечними для цивілізації та такими, що можуть просуватися прихильниками окремих бізнес-структур на фоні уваги суспільства до питань екології.

"Коли просуваються подібні ідеї, мені здається, що тут вступають в силу навіть не інтереси переважної більшості країн світу в боротьбі за екологію, а конкурентні інтереси тих, хто просуває відповідні ідеї на світовому енергетичному ринку. Ці люди спритно вбудовуються в сьогоднішні тенденції суспільної свідомості . А треба виходити з реальних речей. Надалі треба концентрувати ресурси на розвитку відновлюваних джерел, які збережуть природу на багато тисячоліть вперед для майбутніх поколінь", - сказав він.

Путін висловив побоювання, що через просування подібних ідей розвиток цивілізації може обернутися назад і "людство знову може опинитися в печерах".

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