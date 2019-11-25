ПОРЄБРІК: Путін вкрай невдало пожартував

Президент Росії Володимир Путін пригрозив США зробити "цап-царап" щодо їх нових технологій із видобутку нафти.

Дивну заяву він видав у середу, 20 листопада, на форумі "Россия зовет!" Відповідне відео опублікував e Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Що стосується сланцевої нафти. Ми почекаємо, поки американці витратять гроші на нові технології, а потім – цап-царап. Або задешево купимо. Це я пожартував! Цап-царап робити зовсім необов'язково", – сказав Путін.

Українці нагадали Путіну недавній інцидент із захопленими кораблями ВМС, які повернули порожніми. "Ми почекаємо, поки американці витратять гроші на нові технології, а поки цап-царап, і сп*здимо плафони, розетки і унітази з українських кораблів", – написали в Twitter.

У мережі потролили російського лідера. "Дідусь живе в своєму віртуальному світі", "Яка пекельна єресь", "Що за Петросян на сцені?", "Маразмат", "Сором який", "Гоп-стоп", "Рідкісний дебіл", "Дід зовсім поганий став" , "Днище", "Геній світової політики, дурень набитий", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко рассказал, що Росія обікрала кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу". "Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх "угробили". Познімали навіть плафони, розетки і унітази", – поділився він.

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