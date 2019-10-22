ПОРЄБРІК: Путін увімкнув задню щодо нормандського формату

Кремль не побачив просування в підготовці саміту в "нормандському форматі", у рамках якого повинні зустрітися президенти Росії й України Володимир Путін і Володимир Зеленський.

Про це заявив помічник лідера РФ Юрій Ушаков, передає "РБК".

"Нас турбує ситуація, яка склалася після того, як певну роботу провели політичні радники лідерів "нормандського формату" між собою, потім їх домовленості були закріплені рішенням контактної групи в Мінську. Зараз, я б так сказав: особливого просування в контексті підготовки запланованої зустрічі в верхах "нормандського формату" не спостерігається, хоча бажання провести таку зустріч у всіх сторін є", – висловився він.

За словами Ушакова, з Києва після узгодження "формули Штайнмаєра" нібито почали надходити "вельми суперечливі сигнали".

"Саміт повинен стосуватися реалізації домовленостей, а не бажання Києва переглянути їх", – додав помічник Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко припустив, що Зеленський може зустрітися з Путіним уже в листопаді.

Перед цим Ушаков заявив, що про саміт "нормандської четвірки" можна буде говорити тільки після розведення сил на Донбасі.

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