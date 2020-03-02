ПОРЄБРІК: Путін похвалився унікальною зброєю

Росія створила унікальні системи наступальної зброї, яких немає у світі, щоб нікому не спало на думку напасти на Москву.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив у інтерв'ю ТАСС.

"Це взагалі унікальна ситуація, такого не було ніколи. Це, перш за все, я маю на увазі, звичайно, гіперзвукові ударні комплекси, зокрема міжконтинентальної дальності. У нас у 2000 році армія була мільйон триста з гаком тисяч осіб, зараз мільйон із лишком. Тільки на відсоток на рік ми збільшили сучасність нашої техніки, їх всього було 6% сучасної техніки. А зараз, знаєте, скільки? Майже 70", – заявив Путін.

Він додав, що Росія ні з ким не збирається воювати.

"Ми ні з ким не збираємося воювати, але ми створюємо таку ситуацію у сфері оборони, щоб нікому на думку не спало воювати з нами. І ось у нас виникла зараз унікальна ситуація, такого не було в новітній сучасній історії Росії, ми завжди зі стратегічної зброї наздоганяли наших, ну, умовно скажемо, конкурентів. Атомну бомбу спочатку зробили американці, ми наздоганяли потім, засоби доставки у вигляді стратегічної авіації – американці, ми наздоганяли. Ракети спочатку вони зробили, ми наздоганяли. Ми вперше з вами створили такі системи ударної наступальної зброї, яких немає у світі. Тепер вони наздоганяють нас", – підсумував Путін.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!