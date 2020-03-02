Головна Новини
2 березня • оновлено в 16:01
МоваЯзык
МедОбоз Головна

ПОРЄБРІК: Путін похвалився унікальною зброєю

165
Читати матеріал російською

Росія створила унікальні системи наступальної зброї, яких немає у світі, щоб нікому не спало на думку напасти на Москву.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив у інтерв'ю ТАСС.

"Це взагалі унікальна ситуація, такого не було ніколи. Це, перш за все, я маю на увазі, звичайно, гіперзвукові ударні комплекси, зокрема міжконтинентальної дальності. У нас у 2000 році армія була мільйон триста з гаком тисяч осіб, зараз мільйон із лишком. Тільки на відсоток на рік ми збільшили сучасність нашої техніки, їх всього було 6% сучасної техніки. А зараз, знаєте, скільки? Майже 70", – заявив Путін.

Він додав, що Росія ні з ким не збирається воювати.

"Ми ні з ким не збираємося воювати, але ми створюємо таку ситуацію у сфері оборони, щоб нікому на думку не спало воювати з нами. І ось у нас виникла зараз унікальна ситуація, такого не було в новітній сучасній історії Росії, ми завжди зі стратегічної зброї наздоганяли наших, ну, умовно скажемо, конкурентів. Атомну бомбу спочатку зробили американці, ми наздоганяли потім, засоби доставки у вигляді стратегічної авіації – американці, ми наздоганяли. Ракети спочатку вони зробили, ми наздоганяли. Ми вперше з вами створили такі системи ударної наступальної зброї, яких немає у світі. Тепер вони наздоганяють нас", – підсумував Путін.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE Порєбрік News
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини