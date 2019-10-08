ПОРЄБРІК: пропагандисти накинулися на Юрія Дудя

Російського письменника-терориста Захара Прилєпіна, який воював у лавах окупантів Донбасу, розлютила промова Юрія Дудя на премії "Журналіст року".

У ній він закликав боротися проти корупції в Російській Федерації. Однак колишній бойовик цинічно звинуватив Дудя в тому, що він не говорить про загибель людей на Донбасі, де, до речі, війну почала саме Росія. Своїми роздумами він поділився у власній програмі на пропагандистському телеканалі НТВ.

"Ось у нас молодий журналіст Дудь виходить на отримання премії "Журналіст року" і каже: "Я закликаю вас не мовчати, коли у нас корупціонери поцуплять черговий вагон грошей". І всі люди Росії із прогресивним мисленням завмирають від щастя: ах, який він вільний, як він насмілився. Ну що він насмілився, що? Що трапилося? Стіни тиранії впали?" – вибухнув обуреннями Прилєпін.

"От якби Дудь вийшов перед усією публікою, що зібралася в залі, а це всі вершки столиці, весь шоубізнес, і сказав би: "Знаєте що, хлопці, у нас п'ять років бомблять Донбас, там поховані триста дітей, і досі ми, обговорюючи все підряд, не знайшли в собі сміливість висловитися про це. Так, там чужа країна, так, це їхня справа, але, друзі мої, коли у нас була Чечня, про неї говорили багато іноземних журналістів, артисти, письменники і їх не хвилювало, що це чужа країна, і, до того ж, ми були з ними солідарні". Ось це був би скандал. Скандалище. Всі очманіли б. Пів залу заволало б. Ще пів залу вийшло б геть. Дудь був би справжній панк", – уїдливо додав письменник-терорист.

Підсумовуючи, він підкреслив, що не вважає слова журналіста знаковими, а його самого відносить до строю псевдоборців за справедливість, скованих єдиним ланцюгом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький блогер Дмитро Черкасов розповів, що Прилєпін, який воював у "ДНР" і хвалився, що вбивав українців на Донбасі, насправді брехав, а на війні він заробляв гроші.

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