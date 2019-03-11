Порєбрік News 11 березня: ''Христос Воскрес'' може бути поза законом

Новинний інтернет-ресурс "ТочкаНьюс" офіційно попросив роз'яснень у прес-служби нелегітимної Держдуми РФ у питанні: чи вважається використання фрази "Христос воскрес" в публічних матеріалах фейком?

Про це повідомляється на сайті видання. Крім цього, інформаційне агентство вимагає роз'яснити: чи є факт воскресіння Христа фейком? А також просить уточнити, які штрафи і санкції будуть застосовуватися проти ЗМІ за "зухвале освітлення чергового фейкового свята в Росії"?

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