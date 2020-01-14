ПОРЄБРІК: названо імовірного наступника Путіна

Наступником президента РФ Володимира Путіна може стати губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, розмірковуючи, хто буде "кермувати" Росією після Путіна.

"У 2027 році Олексій Дюмін – сам глава Кремля", – йдеться в публікації.

Автор матеріалу стверджує, що в 2022 році правляча партія Росії отримає три чверті місць у Держдумі, а Путін проведе дві правки до Конституції країни.

Так, можливо, чинний глава РФ посилить роль прем'єр-міністра, який більше залежатиме від Держдуми, ніж від президента. Друга правка "підвищить роль голови Ради безпеки", вважає NZZ. Саме ця посада вирішуватиме всі кадрові рішення президента Росії. Дюмін ж стає керівником Адміністрації президента.

Видання зазначає, що, згідно з поданим планом, "Путін погодив його кандидатуру з найважливішими гравцями" і "ніхто не наважився обуритися".

"Дюмін ще сильніший, ніж Путін у свій останній термін, концентрується на зміцненні патріотизму й мілітаризму в суспільстві та захисту від ймовірних зовнішніх ворогів. Ті, хто після зміни керівництва в країні сподівався на прорив, були жорстоко розчаровані. Дюмін не розлучився з системою, а спробував використовувати її в своїх цілях. Але він залишився епігоном, а тому він значно вразливіший, ніж Путін", – йдеться в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін повідомив, що думає про свого наступника з 2000 року.

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