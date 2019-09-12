ПОРЄБРІК: На Твер вилили 70 літрів святої води, щоб позбавити від пияцтва

ПОРЄБРІК: На Твер вилили 70 літрів святої води, щоб позбавити від пияцтва143 Читати матеріал російською
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На місто Твер, що знаходиться в Російській Федерації, вилили 70 літрів святої води, щоб позбавити місто від пияцтва.
Відео із цього заходу продемонстрували у прямому ефірі інфо-панк шоу "Бурчук Live".
Олександр Лірчук, ведучий цього шоу саркастично заявив, що тепер місто Твер буде містом духовності і добра.
"Завтра прокинеться російський мужик, захоче хильнути чарку, а воно не лізе! Щось не так! Може і на дружину увагу почне звертати", - висміяв він засоби, якими у 21 сторіччі користуються росіяни.
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