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12 вересня • оновлено в 20:39
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ПОРЄБРІК: На Твер вилили 70 літрів святої води, щоб позбавити від пияцтва

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Нова епоха - нові технології.

На місто Твер, що знаходиться в Російській Федерації, вилили 70 літрів святої води, щоб позбавити місто від пияцтва.

Відео із цього заходу продемонстрували у прямому ефірі інфо-панк шоу "Бурчук Live".

Олександр Лірчук, ведучий цього шоу саркастично заявив, що тепер місто Твер буде містом духовності і добра.

"Завтра прокинеться російський мужик, захоче хильнути чарку, а воно не лізе! Щось не так! Може і на дружину увагу почне звертати", - висміяв він засоби, якими у 21 сторіччі користуються росіяни.

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