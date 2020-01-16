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16 січня • оновлено в 18:52
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ПОРЄБРІК: Майбутній прем'єр РФ потрапив на сайт "Миротворець"

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Майбутній прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, якого президент країни-агресорки вибрав наступником Дмитра Медведєва, потрапив у список бази "Миротворець".

Повідомлення про це з'явилося на сайті проєкту 15 січня – одразу після новини про рішення Володимира Путіна призначити Мішустіна новим главою російського уряду.

У досьє Мішустіна зазначили, що він є російським окупантом, який зазіхав на суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму.

Зокрема 29 липня 2015 року, перебуваючи на посаді голови Федеральної податкової служби Росії, Мішустін відвідав податкову інспекцію у тимчасово окупованій Ялті, де провів нараду з керівниками "територіальних податкових органів Кримського федерального округу".

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