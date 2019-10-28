ПОРЄБРІК: Лукашенко розкритикував розміщення танків США у Литві

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовим відомствам республіки розробити заходи у відповідь на розміщення в Литві американських танків.

"Це, звісно, бронетанковий кулак, не треба применшувати значення. Але 30 танків і 30 бронемашин – це просто смішно проти білоруської армії. Ми ж, як я часто говорю, чотири модернізації своїх віськ провели, і ми прекрасно розуміли, які кулаки будуть створені біля наших кордонів і з яким противником ми, не дай Бог, можемо зіткнутися", – передає його слова БЕЛТА.

За словами президента, республіка до цього готувалася, тому 30 танків – просто смішно для армії.

"Ми навіть ніяких рухів можемо не робити, щоб протистояти", – підкреслив він.

Водночас глава держави додав, що питання в іншому.

"Ніколи ще так демонстративно до наших кордонів з-за океану не перекидалися війська. Ніколи такого не було. По-моєму, у Литві навіть це вперше. Це прецедент. І це, по-перше. По-друге, природно, на такі демонстрації ми просто змушені відповідати. Заразом треба розуміти, що ми не маємо брязкати зброєю. Ми миролюбна держава, ми не хочемо воювати", – заявив Лукашенко.

За словами секретаря Ради безпеки республіки Станіслава Зася, підрозділи бронетанкової дивізії США розміщені на литовському військовому полігоні, що розташований за 15 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Він уточнив, що в розробці заходів візьмуть участь Держсекретаріат і Міноборони Білорусі. Їхні пропозиції будуть представлені Лукашенку на початку наступного тижня.

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