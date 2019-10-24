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24 жовтня • оновлено в 18:10
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ПОРЄБРІК: Американці всі погані - нова серія пропаганди РФ

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Мережу підірвав ролик, на якому маленька дівчинка з Росії звинувачує США у всіх гріхах – вбивствах і провокаціях.

Кадри були опубліковані в Twitter. Дівчинка каже про те, що США хочуть захопити весь світ, а американці псують всіх людей.

"Американці все погані! Всіх провокують, встигають всім перешкодити. До тих заїхали, до цих заїхали, та що ж таке! Постійно всім заважають, постійно всім війни роблять. І хочуть напасти на Росію. Вони провокують ізраїльтян, щоб ті вбивали дітей бідних. До Росії теж ці американці налізли, що їм не вистачає", – голосить дитина.

"Коли батьки весь час дивляться "Росія-24" з дитиною відбувається ось це. Думайте, що дивитеся вдома по ТВ, бо діти всю інфу сприймають за "чисту монету", – прокоментували відео в мережі.

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