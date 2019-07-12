Попов запропонував створити уряд Києва

В ефірі програми The Guest на ObozTV – колишній глава Київської міської державної адміністрації, екс-глава МінЖКГ Олександр Попов.

Обговорюємо перспективи розвитку Києва, житлово-комунальні послуги, тарифи.

Чи необхідно міняти формат управління Києвом? В якому стані перебуває комунальне господарство столиці?

"У нас була ідея, щоб Київській адміністрації надати статус уряду, тому що Київ – це країна в країні. Близько 5 млн людей, економіка, наука, освіта, медицина. Все це тут є і цим треба займатися", – заявив Попов.

Колишній глава МінЖКГ оцінив стан теплових мереж і каналізації в Києві. За його оцінками, близький "критичний поріг, за яким починаються техногенні катастрофи".

Чи справедливу ціну за газ сьогодні платять українці? Що необхідно для зниження комунальних тарифів?

Про це та багато іншого дивіться докладніше у випуску The Guest.

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