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26 лютого • оновлено в 18:23
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Попит на медичні маски в Україні: коментар фармацевта

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Директор аптекарської професійної асоціації Володимир Руденко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував ажіотажний попит на медичні маски в аптеках столиці України.

"Ажіотажний попит створює дефіцит. І сьогодні дійсно в деяких аптеках можна помітити, що закінчилися маски. Але ситуація буде поліпшуватися, і масок буде в достатній кількості. Тому українцям потрібно заспокоїться. Тим більше, що маска не є панацеєю при боротьбі з вірусними захворюваннями. Це тільки допоміжний засіб", - заявив фармацевт.

"Ніяких черг в аптеках ви не побачите. Немає такого. Люди стихійно не скуповують лікарські засоби. Та й немає необхідності, тому що хворих поки немає. Не потрібно сіяти паніку. Не потрібно зараз купувати те, що не потрібно", - додав він.

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Володимир Руденко
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