Попереду дощові вихідні: прогноз погоди в Україні на 28 вересня від ObozTV

Найближчими вихідними в Україні переважатиме похмура та дощова погода.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 28 вересня.

На заході хмаритиме, місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень +22 градуси, вночі +9.

На півночі також переважатиме похмура погода. Дощ за прогнозом лише у Житомирі. Денний максимум +18 градусів, нічний мінімум +5.

На сході обіцяють мінливу хмарність, короткочасна злива пройде у Дніпрі. Максимум денної температури +19 градусів, вночі на термометрах +7.

Південь та Крим – сонце чергуватиметься з хмарами, переважно сухо. Температура повітря вдень +22 градуси, вночі +10.

У центральних областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Вдень повітря прогріється до +20 градусів, вночі термометри покажуть +8.

У Києві день буде похмурий, без опадів. Денний максимум +17 градусів, нічний мінімум +11.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні настане класична осінь – за прогнозами синоптиків, сонячні дні чергуватимуться із дощовими.

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