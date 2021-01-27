Пономарьов: Путіну на випадок відставки будують будиночок біля моря

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов в ефірі телеканалу Obozrevatel TV оцінив протести в Росії на підтримку Олексія Навального, що прокотилися країною 23 січня. За його прогнозами, намічені протести 31 січня можуть бути більш масовими в столиці.

За інформацією Пономарьова, палац, про який йшлося в викривальному фільмі Навального, будувався 2008 року на випадок відставки президента країни Володимира Путіна. В даний час "будиночок біля моря" готують до 2024 року теж на випадок відставки.