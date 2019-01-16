Полоненим морякам продовжили арешт до квітня – Росія зірвала ''газові'' переговори – Вилучили 22 тони етилового спирту – новини на ObozTV

Лєфортовський суд Москви продовжив арешт всім двадцяти чотирьом полоненим українських морякам до кінця квітня.

Москва зірвала переговори по газу. Вони мали пройти напередодні за участю Єврокомісії, Нафтогазу та Газпрому.

На Сумщині правоохоронці вилучили двадцять дві тони спирту, яким могли потруїтися люди. Отруйну оковиту виготовляв один із підприємців.

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