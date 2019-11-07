Полковник ЗСУ наказав бійцям зняти українські прапори з техніки

У Миколаївській області на військовому полігоні Широкий Лан українських військовослужбовців 54-ї бригади відвідав полковник Генерального штабу ЗСУ Завгородній.

Він хамив бійцям і наказав зняти прапори України з бойової техніки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Роман Донік.

"Концентрат сильний, що відстав від життя років на три. Упакований в цілого полковника Генерального штабу на прізвище Завгородній. "Директор" операторів в Генштабі або близько того. Приїжджав хамити і тупотіти ногами з криками, що такі повноваження йому "надані" особисто "Громом", - зазначив Донік.

За його словами, вказаний полковник о п'ятій годині вечора влаштував військовим стройовий огляд.

"З п'ятої ранку люди займалися, а через 12 годин оранки, спеки, пилу, поту, їм влаштували стройовий огляд. Основні претензії - зовнішній вигляд і "недозволена форма". На одному бійцеві рвана футболка виявилася. Ну, звичайно, неголеність. Неголені бійці на полігоні. Полковник Завгородній, просидівши в штабі, просто не в курсі, що вже років зо три як ні начальник Генштабу, ні міністр оборони, будучи на першій лінії або під час занять особового складу на полігонах, уваги на форму не звертають, бо поки немає форми в потрібній кількості. І на неголеність, і бороди", - додав волонтер.

Крім того, полковник Завгородній, за словами Доніка, заявив, що на бойовій техніці не повинно бути українських прапорів.

"У фіналі свого сольного виступу полковник Завгородній наказав зняти з бойових машин 54-ї бригади прапори України. Каже, мовляв, не положено. Йому спробували щось про війну і патріотизм заперечити, але каже - не положено", - додав він.

Волонтер висловив надію, що полковник хотів показати українським воїнам, "що могло б бути з нашою армією, якби не корінні перетворення, викликані війною".

"А на рахунок повноважень знімати прапори, це ми уточнимо. Як і уточнимо, навіщо "вбивати" бойовий дух бригади, яка скоро знову піде на фронт", - підкреслив він.

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