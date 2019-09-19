Поліція відмовляється виконувати свої функції: голова таксомоторної асоціації

Голова таксомоторної асоціації України Андрій Антонюк прокоментував, коли та чому небезпечно користуватись послугами таксі.

Він заявив, що це відповідальність поліції. Саме вони мають стежити за нелегальними перевезеннями. Поліція цього не робить вже багато років. Антонюк зазначив, що навіть позивався на них до суду, оскільки вони, на його думку, єдині, хто дійсно може контролювати ситуацію на дорогах та на вулицях. Суд визнав бездіяльність поліції протиправною. А поліція замість того, щоб почати виконувати рішення суду, подала апеляцію на це рішення. Апеляцію вони програли, і це рішення набуло законної сили. Та навіть після цього поліція, за словами Антонюка, рішення суду не виконує.

Він зазнчив, що в результаті реформи, коли ДАЇ перетворилось на Поліцію, до обов'язків новоутвореної служби додались ті, що раніше виконували інші служби. Це є європейська норма, яка діє в усіх європейських країнах. Але, за словами Антонюка, поліція про це нічого не знає і вже декілька років цих функцій не виконує.

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