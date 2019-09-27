Поліцейський вбив жінку: коментарі замміністра МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував ДТП за участю поліцейського України.

"Цьому вже колишньому співробітнику поліції немає виправдання. Його дії призвели до загибелі жінки, травмування людей, які просто чекали на зупинці громадського транспорту", - заявив Геращенко.

За словами заступника міністра, зараз колишньому співробітнику поліції буде обиратися запобіжний захід, він висловив сподівання, що це буде арешт. Також Геращенко повідомив, що відсторонено керівництво управління державної охорони всієї Київської області.

"Я думаю, що будуть питання про зняття з посад. Завдання будуть такими - в подальшому кожен керівник поліції буде відповідати за своїх підлеглих, щоб вони розуміли свою відповідальність, що поліцейські повинні бути прикладом для суспільства, а не прикладом вчинення злочинів і вбивств людей на дорогах. Тому із максимальною суворістю поліція, прокуратура і суд повинні дати оцінку цьому злочину. Я сподіваюся, ця людина отримає максимально можливий термін - це 8 років позбавлення волі ", - заявив Геращенко.

Він також зазначив, що у нас в поліції керівництво досі погано підбирає персонал, який замість того, щоб бути прикладом законності, сідає за кермо в стані алкогольного сп'яніння і збиває людей на смерть. Ми вважаємо, що керівництво всіх поліцейських управлінь і відділень має стежити за тим, щоб у них на роботі були тільки адекватні співробітники, які розуміють, що сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння і збивати людей - це злочин. Тому це буде приклад для інших, додав заступник міністра.

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