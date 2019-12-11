Політики мають домовлятися, а не битися: народний депутат

Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував бійку у ВР, яка сталась під час розгляду земельної реформи.

"Старі політки прагнуть заробити собі рейтинг, тобто хайпонути. Замість того, щоб якось допомогти країні у складні часи. Замість того, щоб сходити в церкву свічку поставити, щоб все вдалося, то вони завжди ідуть на якісь такі радикальні дії. Відповідальність за це має бути, адже не мають такі питання вирішуватись бійками, особливо, якщо мова йде про політиків. Вони мають сідати за стіл переговорів та говорити", - заявив народний депутат.

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