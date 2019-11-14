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14 листопада • оновлено в 14:13
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Політичний целібат: як українські політики уникають ''зайвих'' загострень

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Кращим способом для політика не уникнути критики з боку ЗМІ, з подальшою гарантованою втратою частини виборців, це показати своє чітке і однозначне ставлення до актуальних і гострих подій в країні.

І майстер-клас "ходіння між крапельками" вчора нам яскраво продемонстрували лідери парламентських фракцій "Голос" і "Європейська солідарність" - Святослав Вакарчук і Петро Порошенко. Перший - "утримався" від голосування і демонстрації своєї позиції про необхідність відкриття ринку землі в Україні.

Ну а другий, не знайшов жодного слова для того, щоб розповісти, що він думає з приводу рішення суду у справі Дмитра Марченка, звання генерал-майора якому він присвоїв в останні дні свого президентства. Військового, нагадаємо, підозрюють у постачанні до війська неякісних бронежелетів. А реформа армії, як ми пам'ятаємо, подавалася як одна з головних, успішно проведених при президенті Порошенко.

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