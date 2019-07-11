Політичні спекулянти: Джердж розповів, хто і як шкодить зближенню України і НАТО

Голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж переконаний, що після відвідин чотирьох країн НАТО президент Зеленський перейнявся тим, аби створити такий рівень безпеки і в Україні.

За його словами, після відвідин штаб-квартири НАТО в бельгійському Брюсселі та поїздок до Франції, Німеччини та Канади, він мав можливість ознайомитись не тільки з розвинутою економікою та високим рівнем життя людей, але й з питаннями безпеки, які така економіка забезпечує.

На його думку, певні політичні сили виступають на боці Кремля та спекулюють, роблячи заяви про шкідливість зближення України і НАТО. Тим, за його словами, вони допомагають Москві в реалізації її мети: відрізати Україну від будь-якої допомоги, аби мати можливість душити країну військовими, економічними, гібридними методами.

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