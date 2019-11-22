Головна Новини
22 листопада • оновлено в 15:29
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Політ-Шоу “кинь лайна на вентилятор” триває | Альо, гараж! REBOOT #330

172

Скандали зі “Слугами Народу” не вщухають.

Що не день, то чергові зливи перемовин, повідомлення про чергові халепи в які потрапили депутати, Міністри, прокурори, менти, судді та інші бюджетники.

Вчорашні “Випускники прискореного політ курсу у Трускавці”, топлять один одного мама-мія.

Щоденно до депутатсько-блогерської забавки “кинь лайна на вентилятор” приєднуються нові персонажі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини