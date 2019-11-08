Про "Борспільську Битву" та про "Державу" у смартфоні | Альо, гараж! REBOOT #326

Про "Борспільську Битву" та про "Державу" у смартфоні | Альо, гараж! REBOOT #32671
Олег Ляшко, знову в епіцентрі уваги.
Найрадикальніший радикал всіх часів, в аеропорті Бориспіль побився зі “Слугою Народу” Андрієм Герусом.
За великим рахунком, переважній більшості українців глибоко “по цимбалах” першопричини суперечки Так само - як і результати двобою. Але...
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