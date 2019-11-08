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8 листопада • оновлено в 15:45
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Про "Борспільську Битву" та про "Державу" у смартфоні | Альо, гараж! REBOOT #326

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Олег Ляшко, знову в епіцентрі уваги.

Найрадикальніший радикал всіх часів, в аеропорті Бориспіль побився зі “Слугою Народу” Андрієм Герусом.

За великим рахунком, переважній більшості українців глибоко “по цимбалах” першопричини суперечки Так само - як і результати двобою. Але...

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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