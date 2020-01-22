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22 січня • оновлено в 13:33
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''Похоронний марш'' для свободи слова в Україні: який законопроект підготували в міністерстві Бородянського

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129 сторінок: саме стільки сторінок містить законопроект, який підготували у міністерстві культури, молоді та спорту, що неминуче призведе до тяжких тілесних ушкоджень свободі слова.

Зарегульованість, моніторинг, покарання та визначення статусу дописувачів та відповідальність за будь-які публічне висловлювання думки – ось далеко не повний перелік того, з чим може зіткнутись українське суспільство вже найближчим часом.

Інститут масової інформації вже зазначив, що запропонований законопроєкт не виконує функцій захисту українського суспільства від поширення суспільно шкідливої інформації та дезінформації. Натомість він створює механізми тотального контролю за інформаційним простором, причому не тільки за традиційними засобами масової інформації, а також і за звичайними громадянами, які в будь-який спосіб обмінюються інформацією.

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