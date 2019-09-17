Похолоднішає і підніметься вітер: прогноз погоди в Україні на 18 вересня від ObozTV

18 вересня погода в Україні буде вітряною та доволі прохолодною. У північних та західних областях температура вдень не перевищуватиме +16 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 18 вересня.

На заході мінлива хмарність, опадів не очікується. Максимум денної температури +16 градусів, вночі на термометрах +7.

У північних регіонах хмаритиме. Опади прогнозують лише в Сумах. Денний максимум +14 градусів, нічний мінімум +8.

На сході небо затягне хмарами, у Донецьку пройде невелика злива. Вдень повітря прогріється до +22 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +7.

На півдні та в Криму день обіцяє бути похмурим. Температура повітря протягом дня +26 градусів, уночі +13.

У центральних областях переважатиме хмарна, але суха погода. Температура повітря вдень +17 градусів, уночі +7.

У Києві небо затягнуть осінні хмари. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +11.

OBOZREVATEL нагадує, що синоптики та метеорологи нещодавно зробили страхітливий прогноз на зиму в Україні.

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