Похолодання в Україні посилиться: прогноз погоди на 19 листопада від ObozTV

Похолодання в Україні триває. Цього тижня синоптики прогнозують поступове зниження температури та нічні морози.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 19 листопада.

Західним регіонам обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вдень на термометрах +15 градусів, уночі +6.

На півночі небо затягне хмарами, опадів не очікується. Денний максимум +11 градусів, нічний мінімум +1.

На сході сухо і хмарно, подекуди з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +10, вночі стовпчик термометра опуститься до +1 градуса.

Південь та Крим – хмарно, опадів також не прогнозують. Температура повітря протягом дня +17 градусів, уночі +7.

У центральних областях захмарить, місцями пройдуть дощі. Температура повітря вдень +11, вночі +2 градуси.

У Києві 19 листопада очікується хмарна і суха погода. Денний максимум +9 градусів, нічний мінімум +5.

Як писав OBOZREVATEL, посеред тижня температура вночі опускатиметься подекуди аж до -8 градусів. За прогнозами Укргідрометцентра, найхолодніше буде на сході України.

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