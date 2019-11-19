Похмуро й холодно: прогноз погоди в Україні на 20 листопада від ObozTV

У середу в Україні ще більше похолоднішає, небо закриють темні осінні хмари. Але дощитиме лише на заході.

ObozTV представляє прогноз погоди на 20 листопада.

У західних областях захмарить, в окремих регіонах пройдуть невеликі зливи. Температура повітря вдень +14, вночі +6 градусів.

Північ – похмуро, але сухо. Денний максимум +8 градусів, нічний мінімум +1.

На сході переважатиме хмарна погода, без опадів. Максимум денної температури +7 градусів, вночі на термометрах нуль.

На півдні та в Криму небо затягне хмарами, але опадів не очікується. Температура повітря вдень +13, вночі +6 градусів.

У центральній Україні хмарно та сухо. Вдень повітря прогріється до +10, вночі термометри покажуть +2 градуси.

В Києві середа буде похмурою, також без опадів. Денний максимум +7 градусів, нічний мінімум +6.

OBOZREVATEL нагадує, що із похолоданням традиційно розпочинається сезон застуд. Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський дав 10 порад, які допоможуть уникнути ГРВІ в цей період року.

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