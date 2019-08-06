Погодинна подача води або підвищення тарифів на 20% вже цього місяця

Віце-президент Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" Ольга Бабій прокоментувала можливий перехід на погодинну подачу води.

Вона заявила, що зі зміною ринку електроенергії в липні відбулась безпрецедентна ситуація - одноразове підвищення цін на 25%, водночас цей тариф не був переглянутий регулятором відповідним чином. Експерт наголосила, що вже звернулись до СБУ, президента та інших структур із проханням втрутитися у цю ситуацію.

Вона запропонувала два варіанти вирішення проблеми збитковості водоканалів: або підняти ціни для споживачів на 20% відсотків, або встановити фіксовану ціну на електроенергію.

Саме другий варіант Бабій вважає найоптимальнішим. Вона пояснила, що теперішня ситуація є наслідком настання вільного ринку електроенергії. За її словами, ще в травня національна комісія встановила тариф на передачу для Укренерго з рентабельністю 600%. Саме через це тепер має зрости тариф на воду. Бабин стверджує, що на даний момент реакцію державних установ по цьому питанню вона може розцінити виключно як "бездіяльність".

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