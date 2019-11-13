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13 листопада • оновлено в 16:41
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Погода, як навесні: прогноз на 14 листопада від ObozTV

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В Україні синоптики обіцяють у четвер погожий день, хмарно буде тільки на заході.

ObozTV представляє прогноз погоди на 14 листопада.

В західних областях небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +15, вночі +8.

На півночі обіцяють погожий сонячний день, без опадів. Денний максимум +12, нічний мінімум +6.

На сході буде ясно і сухо. Вдень повітря прогріється до +15, вночі стовпчики термометра опустяться до +5.

Погода, як навесні: прогноз на 14 листопада від ObozTV

На півдні і в Криму хмарно, але опадів не прогнозують. Температура повітря протягом дня +21, вночі +9.

У центральних областях переважно сонячно, погода буде сухою. Температура вдень +14, вночі +7.

У Києві за прогнозом ясно, без краплі опадів. Денний максимум +11, нічний мінімум +9.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Британії спрогнозували, що зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.

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