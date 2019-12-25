Погода в Україні погіршиться: прогноз на 26 грудня від ObozTV

До кінця тижня температура в Україні поступово знижуватиметься до мінуса. Опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 26 грудня.

На заході переважатиме похмура і дощова погода. Вдень на термометрах +4 градуси, вночі +1.

Північ – хмарно, місцями пройдуть короткочасні зливи. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум +1.

На сході небо затягне хмарами, в окремих областях – короткочасний дощ. Вдень стрілка термометра підніметься до +8, вночі опуститься до +3 градусів.

Півдню та Криму обіцяють похмурий дощовий день. Температура повітря протягом дня +6 , вночі +2 градуси.

У центральних регіонах хмарно, також прогнозують опади. Температура повітря вдень +6 градусів, уночі +1.

У Києві хмаритиме, очікується невелика злива. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум також +4.

Як писав OBOZREVATEL, до 31 грудня синоптики прогнозують в Україні похолодання, але вже з 1 січня може знову розпочатися потепління.

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