Погода в Україні погіршиться: прогноз на 26 грудня від ObozTV
До кінця тижня температура в Україні поступово знижуватиметься до мінуса. Опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу.
ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 26 грудня.
На заході переважатиме похмура і дощова погода. Вдень на термометрах +4 градуси, вночі +1.
Північ – хмарно, місцями пройдуть короткочасні зливи. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум +1.
На сході небо затягне хмарами, в окремих областях – короткочасний дощ. Вдень стрілка термометра підніметься до +8, вночі опуститься до +3 градусів.
Півдню та Криму обіцяють похмурий дощовий день. Температура повітря протягом дня +6 , вночі +2 градуси.
У центральних регіонах хмарно, також прогнозують опади. Температура повітря вдень +6 градусів, уночі +1.
У Києві хмаритиме, очікується невелика злива. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум також +4.
Як писав OBOZREVATEL, до 31 грудня синоптики прогнозують в Україні похолодання, але вже з 1 січня може знову розпочатися потепління.
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