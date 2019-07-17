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Погода в Україні почне змінюватися: прогноз на 18 липня від ObozTV

10.6т Читати матеріал російською

Літо поступово повертається в Україну, але остаточного потепління слід очікувати лише за декілька днів.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на четвер, 18 липня.

На заході переважно без опадів, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Максимальний показник вдень +23 градуси, вночі температура знизиться до +9.

У північних регіонах дощитиме. Температура повітря вдень +20 градусів, вночі +10.

На сході переважно сухо, але хмаритиме. Лише у Харкові очікують легку зливу. Максимальний показник вдень +28 градусів, вночі +14.

Погода в Україні почне змінюватися: прогноз на 18 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму сонячна і суха погода. Вдень очікується +30, вночі +15 градусів.

У центральних областях переважно дощитиме. Вдень стрілка термометра підніметься до +23, вночі опуститься до +10 градусів.

Київ синоптики попереджають про незначний дощ. Повітря буде свіжим та прохолодним. Денні показники +18, нічні +13 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прохолодна і дощова погода на території України протримається до 20-х чисел липня. І уже з'явився довгостроковий прогноз на серпень-2019.

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