Погода у найближчі дні: синоптик Гідрометцентру

Синоптик українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик дав прогноз погоди на найближчі дні в Україні.

Він зазначив, що вся Україна відчула, що погода змінюється. Без дощів залишиться лише південь та схід України. Синоптик заявив, що поки немає навіть попередніх прогнозів на осінь 2019 року, але гідрометцентр України вже склав прогноз на вересень. За його словами вересень цього року буде малодощовим - синоптики очікують 80-100% опадів від норми для цього місяця - і вцілому погода має бути на 1-1,5 градуси вища за звичайну погоду у цю пору року.

На цьому тижні синоптик прогнозує спад спеки на всій території держави окрім крайнього сходу. Туди, за словами експерта, холодне повітря не досягне. Також спека пануватиме на Приазов'ї та півдні України. В цілому ж по території нашої держави температура знизиться на 7-12 градусів. Це пониження температури буде супроводжуватися місцями дощами з грозами.

На вихідних температура має піднятись на декілька градусів. У Києві на вихідних синоптик прогнозує 26 градусів вище нуля.

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