Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Погода на Яблучний Спас принесе сюрприз: прогноз на 19 серпня від ObozTV

2.9т Читати матеріал російською

На початку нового тижня в Україні потеплішає, дощі майже припиняться. 19 серпня, коли православні християни відзначають Яблучний Спас, синоптики обіцяють переважно суху та сонячну погоду.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 19 серпня.

У західних регіонах мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Повітря вдень прогріється до +31 градуса, вночі на термометрах +15.

На півночі за прогнозом гарний сонячний день, зовсім без опадів. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +13.

На сході мінлива хмарність, дощ обіцяють лише у Донецьку. Вдень максимум +27 градусів, вночі стрілка термометра опуститься до +15.

У південних областях і в Криму ясно та сухо. Вдень повітря прогріється до +30, вночі на термометрах +15 градусів.

Погода на Яблучний Спас принесе сюрприз: прогноз на 19 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Центральній Україні обіцяють мінливу хмарність без опадів. Денний максимум +27 градусів, вночі +13.

Києву прогнозують гарний сонячний день, також без опадів. Температура повітря вдень становитиме +28 градусів, вночі – до +17.

OBOZREVATEL нагадує, що 19 серпня святкується другий з трьох Спасів – Яблучний. Саме це свято, за повір'ями, знаменує кінец літа. У народі кажуть: "В Яблучний Спас – пішло літо від нас".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...