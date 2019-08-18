Погода на Яблучний Спас принесе сюрприз: прогноз на 19 серпня від ObozTV

На початку нового тижня в Україні потеплішає, дощі майже припиняться. 19 серпня, коли православні християни відзначають Яблучний Спас, синоптики обіцяють переважно суху та сонячну погоду.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 19 серпня.

У західних регіонах мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Повітря вдень прогріється до +31 градуса, вночі на термометрах +15.

На півночі за прогнозом гарний сонячний день, зовсім без опадів. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +13.

На сході мінлива хмарність, дощ обіцяють лише у Донецьку. Вдень максимум +27 градусів, вночі стрілка термометра опуститься до +15.

У південних областях і в Криму ясно та сухо. Вдень повітря прогріється до +30, вночі на термометрах +15 градусів.

Центральній Україні обіцяють мінливу хмарність без опадів. Денний максимум +27 градусів, вночі +13.

Києву прогнозують гарний сонячний день, також без опадів. Температура повітря вдень становитиме +28 градусів, вночі – до +17.

OBOZREVATEL нагадує, що 19 серпня святкується другий з трьох Спасів – Яблучний. Саме це свято, за повір'ями, знаменує кінец літа. У народі кажуть: "В Яблучний Спас – пішло літо від нас".

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