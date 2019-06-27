Погода на День Конституції принесе сюрпризи: прогноз на 28 червня від ObozTV

У День Конституції в п’ятницю, 28 червня, в Україну ввірветься справжня прохолода. Відчутне зниження температури прогнозують майже всім областям.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 28 червня.

На заході переважно сонячно, подекуди можливі опади та мінлива хмарність. Вдень +24, вночі похолоднішає до +13 градусів.

У північних областях дощитиме. Варто готувати довші рукави та парасольки, адже температура вдень лише +19, а вночі +14 градусів.

На сході перемінна хмарність, місцями дощ. Повітря вдень прогріється до +26, вночі термометри покажуть +17.

Південним областям прогнозують хмарний, але спекотний день. У Криму дощитиме. Вдень максимум +27, вночі +17 градусів.

У центрі також дощитиме, але в окремих регіонах буде ясно та сухо. Вдень +23, вночі стрілка термометра опуститься до +16.

Києву обіцяють ясну та суху погоду, температура повітря вдень +22, вночі +18.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спека може повернутися в Україну наприкінці липня. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 22 липня до кінця місяця очікується від +35 до +37 градусів.

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