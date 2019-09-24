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24 вересня • оновлено в 17:19
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В Україні потеплішає, але не скрізь: прогноз погоди на 25 вересня від ObozTV

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На 25 вересня синоптики пообіцяли досить теплу та комфортну погоду. Переважно без опадів, але в окремих областях дощитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 25 вересня.

На заході небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +18, вночі +5 градусів.

У північних областях переважно сонячно та сухо. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +3.

На сході очікують похмуру і суху погоду. Дощитиме лише у Харкові. Максимум денної температури +22 градуси, вночі на термометрах +8.

В Україні потеплішає, але не скрізь: прогноз погоди на 25 вересня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Південь та Крим – погода обіцяє бути хмарною. Температура повітря вдень +22 градуси, вночі +13.

У центральних регіонах небо затягне хмарами, а місцями пройде короткочасна злива. Вдень повітря прогріється до +20, вночі термометри покажуть +7 градусів.

Києву обіцяють похмурий день, без опадів. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +8.

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував прихід "бабиного літа" на початку жовтня 2019 року. Він також попередив, коли варто очікувати серйозних заморозків і першого снігу.

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