В Україні потеплішає, але не скрізь: прогноз погоди на 25 вересня від ObozTV

В Україні потеплішає, але не скрізь: прогноз погоди на 25 вересня від ObozTV1.3т Читати матеріал російською
На 25 вересня синоптики пообіцяли досить теплу та комфортну погоду. Переважно без опадів, але в окремих областях дощитиме.
ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 25 вересня.
На заході небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +18, вночі +5 градусів.
У північних областях переважно сонячно та сухо. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +3.
На сході очікують похмуру і суху погоду. Дощитиме лише у Харкові. Максимум денної температури +22 градуси, вночі на термометрах +8.
Південь та Крим – погода обіцяє бути хмарною. Температура повітря вдень +22 градуси, вночі +13.
У центральних регіонах небо затягне хмарами, а місцями пройде короткочасна злива. Вдень повітря прогріється до +20, вночі термометри покажуть +7 градусів.
Києву обіцяють похмурий день, без опадів. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +8.
Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував прихід "бабиного літа" на початку жовтня 2019 року. Він також попередив, коли варто очікувати серйозних заморозків і першого снігу.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".