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9 жовтня • оновлено в 05:23
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Очікуються заморозки: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня від ObozTV

15.6т Читати матеріал російською

У середу в Україні очікується хмарна і переважно суха погода, температура вдень коливатиметься в межах +10... +14 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 9 жовтня.

На заході небо затягне хмарами. Температура повітря вдень +14, уночі можливі заморозки – 0.

Північ – день буде похмурим, без опадів. Денний максимум +10 градусів, нічний мінімум – нуль.

На сході обіцяють мінливу хмарність, також без опадів. Максимум денної температури +11 градусів, уночі на термометрах 0.

Очікуються заморозки: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня від ObozTV

На півдні та у Криму сонце чергуватиметься з хмарами. Температура повітря вдень +14, вночі +2 градуси.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +11 градусів, вночі термометри покажуть 0.

Києву прогнозують похмурий день з проясненнями, без краплини опадів. Денний максимум +10 градусів, нічний мінімум +4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після 9 жовтня в Україні очікується нова хвиля потепління – у деяких регіонах повітря прогріється до +20 градусів.

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