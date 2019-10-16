Українцям пообіцяли до +25 градусів: прогноз погоди на 17 жовтня від ObozTV

В Україні триває справжня золота осінь. Повітря подекуди прогріється до +25 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 17 жовтня.

На заході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +21 градус, вночі +10.

У північних регіонах ясно та сухо. Денний максимум +20 градусів, нічний мінімум +7.

На сході безхмарне чисте небо, жодних опадів. Максимум денної температури +23 градуси, вночі на термометрах +11.

Південь та Крим – також сонячно та сухо. Температура повітря вдень +25, вночі +12 градусів.

У центральних областях буде ясно, без краплини опадів. Вдень повітря прогріється до +23 градусів, уночі термометри покажуть +10.

Києву обіцяють гарний погожий день. Денний максимум +21, нічний мінімум +12 градусів.

OBOZREVATEL нагадує, що синоптики вже зробили довгостроковий прогноз на листопад 2019 року. Перші снігопади можуть розпочатися після 20-го листопада.

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