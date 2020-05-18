Епіфаній і Шевчук можуть увійти до ТКГ по Донбасу: в "Слузі народу" озвучили ініціативу

До складу Тристоронньої контактної групи в Мінську могли би увійти глави християнських конфесій – предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній і глава Української Греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила народна депутатка України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, коментуючи ініціативу про залучення в процес переговорів по Донбасу духовенства, озвучену віце-прем'єрміністром України Олексієм Резніковим.

"Якщо це допоможе процесу – так. Я вважаю, що ми повинні розширити представництво рівно настільки, наскільки це буде потрібно, і щоб це викликало прийняття в суспільстві", – заявила нардепка.

Зокрема, Верещук сказала, що в Україні є релігійні авторитети, які могли б долучитися до діалогу. "Якщо це буде Епіфаній або пан Шевчук, я думаю, це точно не зашкодить справі", – підкреслила вона.

Відповідаючи на репліку ведучого про те, що присутність цих осіб може викликати неоднозначну реакцію у представників "ДНР" і "ЛНР", нардеп запевнила, що не бачить в цьому проблеми.

"Врешті-решт, ми розмовляємо з Росією, вона є стороною конфлікту й відповідальна за все, що відбувається на тимчасово окупованій частині Донбасу", – підкреслила вона.

Митрополит Єпіфаній

Як писав OBOZREVATEL, Олексій Рєзніков заявив, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей, яких пропонується залучити до роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську, обов'язково повинні мати як юридичну, так і суспільну легітимність серед жителів Донбасу. Зокрема, він допустив, що в переговорах можуть брати участь священики.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!