Податок на нерухомість: експерт розповів, кому варто турбуватися

Директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський розтлумачив, на кого і за яких умов можуть чекати штрафи за несплату податку на нерухомість.

Він зазначив, що навіть, якщо не прийшло повідомлення про необхідність сплати податку на нерухомість ще не означає, що людина буде звільнена від цього податку. За його словами, якщо таке повідомлення не приходило за 2016-2018 рр., зараз може прийти повідомлення про необхідність сплати відразу за всі роки.

Штрафні санкції, як наголосив експерт, не будуть нараховані в разі того, якщо повідомлення не надходило. Проте, він звернув увагу на один нюанс; в Податковому кодексі зазначено, що формально не є важливим, чи було отримано таке повідомлення, а важливим є факт його направлення відповідним податковим органом.

В наслідок того, що поштар помилився поштовою скринькою, або таке повідомлення загубилось - підставою для нарахування штрафних сакнцій може стати штамп Податкової про його відправку.

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