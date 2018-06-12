Подача меморандуму по справі України проти РФ, День боротьби з дитячою працею - новини на ObozTV

Україна подала до Суду ООН докази у справі проти Росії щодо фінансування тероризму. За минулу добу правоохоронці зупинили майже 700 водіїв за керування у нетверезому стані. 12 червня - Всесвітній день боротьби з дитячою працею.

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