"Початок кінця": Заходу винесли вирок за повернення Росії в ПАРЄ

Експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко – про повернення Росії в ПАРЄ і колективний демарш України та ще шести країн в Страсбурзі.

"Є така англійська співачка, і у неї пісня називається "This is Beginning of the End". Тобто,"це початок кінця . Все, що відбулося (в ПАРЄ. – Ред.) – це початок кінця. Це не просто смерть самої ПАРЄ, про яку аналітики говорять. Це симптоматика, це фактично вирок всій ліберально-демократичній системі, яка зараз існує на Заході", – переконаний експерт.

Говоримо про те, як Росії вдалося "роз'єднати" країни ЄС і НАТО, а також про шантаж і "зелене світло" для авторитарних режимів.

На чиєму боці США? Вони можуть допомогти Україні чи зосереджені зараз виключно на внутрішніх виборах?

Відповіді на ці та інші питання – в цьому випуску Студії Obozrevatel.

