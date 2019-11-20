По Україні вдарить вітер і мороз: прогноз погоди на 21 листопада від ObozTV
У четвер майже по всій Україні очікується сильний штормовий вітер, тож варто бути обереженими.
ObozTV представляє прогноз погоди на 21 листопада.
На заході переважатиме похмура та суха погода. Денний максимум +12 градусів, уночі на термометрах +5 та місцями легкі зливи.
У північних регіонах небо затягне хмарами. Температура повітря вдень +4 градуси, вночі -3.
На сході хмарно з проясненнями, без опадів. Максимум денної температури +2 градуси, вночі на термометрах -6.
Південь та Крим – хмарно та сухо. Вдень термометри покажуть +7, вночі +4 градуси.
У центральних областях день обіцяє бути похмурим. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум -2.
У Києві небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень і вночі +2 градуси.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики Укргідрометцентру дали довгостроковий прогноз на зиму в 2020 році.
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