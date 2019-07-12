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По Україні пройдуть зливи: прогноз погоди на 13 липня від ObozTV

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На вихідних в Україні переважатиме прохолодна погода. В суботу по всій території пройдуть періодичні зливи локального характеру.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 13 липня.

На заході опади чергуватимуться з проясненнями. Вдень максимальний показник +20, вночі стрілка термометра опуститься до +9 градусів.

У північних областях повсюди дощитиме. Температура вдень +19 градусів, вночі термометри покажуть +11.

На сході небо затягне хмарами, місцями короткочасні опади. Повітря вдень прогріється до +25, вночі очікується +13.

По Україні пройдуть зливи: прогноз погоди на 13 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму також дощитиме. Суху та хмарну погоду обіцяють лише Одесі. Вдень максимум +24, вночі термометри покажуть +15 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують опади. Температура повітря вдень +22, вночі до +10 градусів.

У Києві періодичні дощі та красиві осінні хмари. Стовпчик термометра вдень підніметься до +21, вночі опуститься до +15.

Як повідомляв OBOZREVATEL, потепління в Україні очікується після 20 липня. За даними синоптика Наталії Діденко, наступними вихідними температура повітря підвищиться до +26... +29, у південній частині України до +28... +32 градусів.

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