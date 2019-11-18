Після приватизації 30% акцій має належати працівникам: економіст

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо великої приватизації, яку обіцяє міністр економіки Тимофій Мілованов. Він заявляє, що до критеріїв приватизації відносяться стратегічність, сервісність і прибутковість підприємства. Мілованов також пообіцяв, що підприємства та активи, які є стратегічно важливими для держави, не будуть приватизовані.

"Держава часто не знає, що робити із деякими підприємствами. Вона не має відповідно підготовленого ефективного менеджменту, через це ми живемо у світі ілюзій. Ну от наприклад, підприємство по конярству з мільйонними обігами приносить прибутку 28 тисяч на рік. Той самий опалювальний сезон, у багатьох країнах взагалі немає такого поняття. Опалювальний сезон створений монополями, щоб викачувати гроші з держбюджету", - заявив Свереда.

Економіст також зазначив, що після приватизації 30% акцій має належати працівникам, які працюють на даному підприємстві. У такому випадку, за словами експерта, будуть працювати і профспілки.

"Профспілки створені для того, щоб захищати купівельну спроможність населення, в першу чергу", - додав Свереда.

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