Після кризи 2008 року українська економіка не відновилася: експерт розповів, чого ожіадать від нової світової кризи

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що під час попередньої всесвітньої кризи 2008-2009 рр., від якої Україна не оговталася до тепер,єдина європейська економіка, яка не тільки не впала,але продовжувала зростати, була польська економіка.

Він не певен того, що всесвітня економічна криза не можлива найближчим часом, бо попередня криза 2008-2009 рр,відбулася після тривалого затишшя на ринках, під час якого з'явилось багато фінансових "бульбашок" та ризикованих операцій.

Тепер, за його словами, світовий фінансовий ринок отримав "щеплення" та виробив"імунітет", який втілено, зокрема,у зарегульованості ринків.

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