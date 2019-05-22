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Після бою на блокпосту під Волновахою

797Читати матеріал російською

а відбулася ця бійня після цього візиту

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Особа
Володимир Путін
Теги
Росія - країна-агресорсвітовий тероризмтероризмтерористи "ДНР"
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