МЕНЮ
Головна
Новини
Мова
Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла»
Взяти участь
Конкурс
Реєстрація
Увійти
МедОбоз
Головна
Після бою на блокпосту під Волновахою
22 травня 2019, 10:22
797
Читати матеріал російською
а відбулася ця бійня після
цього
візиту
Підпишись на наш
Telegram
. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Особа
Володимир Путін
Теги
Росія - країна-агресор
світовий тероризм
тероризм
терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті,
увійдіть
до свого облікового запису MyOboz або
зареєструйтеся
, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Увійти
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
67
48 депутатів Ради вимагають від суду скасувати декомунізацію
591
Соціологи порахували рейтинги – пройдуть не всі
551
Позачергове засідання Верховної Ради завершилося: Obozrevatel News
837
2
У Соловйова влаштували "поділ" України в прямому ефірі
636
Світлофор на "проклятому перехресті" під Києвом
Новини
48 депутатів Ради вимагають від суду скасувати декомунізацію
67
Соціологи порахували рейтинги – пройдуть не всі
591
Позачергове засідання Верховної Ради завершилося: Obozrevatel News
551
У Соловйова влаштували "поділ" України в прямому ефірі
2
837
Світлофор на "проклятому перехресті" під Києвом
636
ООС: трьох військових поранено, вісім потрапили у полон: Obozrevatel News
337
Соловйов публічно зганьбився через української мови
724
22 травня: огляд новин спорту
159
Перехідна і тимчасова фігура: експерт дав оцінку призначенню нового начальника Генштабу ЗСУ
172
Відмова від тютюнопаління: розвіяно головний міф про набір ваги
135
Всі новини
1652.2т
121
У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
897.5т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
671т
15
З`явився трейлер нового українського фільму
641.4т
32
Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
566.5т
11
Вперше у цьому році: панда народила близнят
МЕНЮ
Головне
Блоги
Світ
Політика
Кримінал
Суспільство
Економіка
Travel
Житло
Sport Oboz
City Oboz
Шоу
Lady
ObozTV
Med Oboz
Radio Oboz
Кияни
МояШкола
Гороскопи
Онлайн Ігри
Техно
MamaClub
Курси валют
Авто
Смак
Конкурс
Хіт-парад
Платежі онлайн