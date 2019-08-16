Пік похолодання в Україні: прогноз погоди на 17 серпня від ObozTV

Пік похолодання в Україні: прогноз погоди на 17 серпня від ObozTV2.1т Читати матеріал російською
До кінця поточного тижня найбільше похолодання в Україні буде в західній частині, де максимальна температура повітря не перевищить +23 градусів. Подекуди очікується навіть +14.
ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 17 серпня.
На заході мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень +24 градуси, вночі +9.
Півночі також обіцяють похмурий день. Але злива за прогнозом лише в Сумах. Денний максимум до +28 градусів, вночі на термометрах +12.
На сході переважно сухо, але небо буде захмареним. Повітря вдень прогріється до +32 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +16.
На півдні та в Криму дощитиме. Температура вдень +25 градусів, вночі +14.
У центральних областях мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень +29 градусів, вночі +12.
У Києві синоптики прогнозують невелику зливу. Денний максимум +19, вночі +16 градусів.
Як писав OBOZREVATEL, відомий синоптик Наталія Діденко уже розповіла, коли похолодання в Україні припиниться і почне повертатися спека.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".