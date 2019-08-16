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Пік похолодання в Україні: прогноз погоди на 17 серпня від ObozTV

2.1т Читати матеріал російською

До кінця поточного тижня найбільше похолодання в Україні буде в західній частині, де максимальна температура повітря не перевищить +23 градусів. Подекуди очікується навіть +14.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 17 серпня.

На заході мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень +24 градуси, вночі +9.

Півночі також обіцяють похмурий день. Але злива за прогнозом лише в Сумах. Денний максимум до +28 градусів, вночі на термометрах +12.

На сході переважно сухо, але небо буде захмареним. Повітря вдень прогріється до +32 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +16.

Пік похолодання в Україні: прогноз погоди на 17 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму дощитиме. Температура вдень +25 градусів, вночі +14.

У центральних областях мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень +29 градусів, вночі +12.

У Києві синоптики прогнозують невелику зливу. Денний максимум +19, вночі +16 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, відомий синоптик Наталія Діденко уже розповіла, коли похолодання в Україні припиниться і почне повертатися спека.

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