Про ринок землі, іноземні інвестиції та ПриватБанк: інтерв'ю з економістом

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував боротьбу опозиції та правлячої коаліції навколо земельної реформи.

"Я думаю, що простіше написати новий закон щодо ринку землі, ніж переглядати чотири тисячі правок", - заявив Свереда.

За його словами двадцяте століття принесло українцям найбільше травм.

"Це був і голодомор, і колективізація, і винищення майже 20 млн українців з 1917 по 1941 роки, я вже не кажу про жертви другої світової війни. Але основне, чого у нас бракує сьогодні - це інтелектуально-аграрного класу", - зазначив Свереда.

На його думку, ринок землі буде ефективним лише тоді, якщо розглядати це питання у площині як землі, так і господаря, який на цій землі працює.

Експерт також висловився щодо питань іноземних інвестицій, продажу української землі Сполученим Штатам та ситуації з ПриватБанком.

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