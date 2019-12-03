Новий закон про ДБР та звільнення директора: коментарі депутатки

Депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала звільнення з посади директора ДБР Труби та його заступників.

"Ми сьогодні вцілому проголосували за законопроект, який вніс президент Зеленський. Підтримали його позицію. Побачимо, на скільки це буде відображатись на ефективності. Після того, коли закон вступить в силу, будуть призначені тимчасово виконуюючі обовязки, а потім буде три місяці на конкурсний відбір. Я думаю, що буде призначена комісія, яка займатиметься відбором нового складу", - заявила Верещук.

Вона також висловилася із приводу того, яким має бути новий керівник ДБР.

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